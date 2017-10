ബെംഗളൂരു: അനധികൃത കശാപ്പിനെ കുറിച്ച് പോലീസിന് വിവരം കൈമാറിയതിനും കശാപ്പുശാലയില്‍നിന്ന് മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനും വനിതാ ഐ ടി ജീവനക്കാരിയെ നൂറോളം വരുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ടം ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദ്ദിച്ചതായി പരാതി. ബെംഗളൂരുവിലാണ് സംഭവം. ഇന്ത്യാ ടുഡേയാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നന്ദിനി എന്ന സ്ത്രീക്കാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്.

#Bengaluru : Techie allegedly attacked in Talaghattapura,says "trap was set up for me when I reported an illegal activity & the cattle mafia" pic.twitter.com/YiIQPiIWMW

സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നന്ദിനിയുടെ ഭാഷ്യം ഇങ്ങനെ: സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം അവലഹള്ളി പ്രദേശത്തുകൂടി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അവിടെവച്ച് പശുക്കളെ കശാപ്പു ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു. നിരവധി അനധികൃത കശാപ്പുശാലകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നിടമായിരുന്നു അത്. പതിന്നാല് വേറെ പശുക്കളെയും അവിടെ കണ്ടെത്താനായി. തുടര്‍ന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം തലഘട്ടപുര പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നല്‍കി. വൈകുന്നേരം 6.30 ഓടെയായിരുന്നു ഇത്.

ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പുനല്‍കിയെന്നും നന്ദിനി പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പോകാന്‍ ഒരുങ്ങിയപ്പോള്‍ ഒപ്പം ചെല്ലാമെന്നു പറഞ്ഞു, സ്ഥലം കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കാമെന്നു കരുതിയായിരുന്നു അതിന് തയ്യാറായത്.- നന്ദിനി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് രണ്ടു പോലീസുകാര്‍ നന്ദിനിയുടെ ഇന്നോവയിലും കയറി. "കശാപ്പുശാലകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നിടത്ത് ചെന്നപ്പോള്‍ അവിടെ വലിയ ആള്‍ക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പോലീസ് വാഹനം കാണാന്‍ കൂടിനിന്നവരാണെന്നാണ് ഞാന്‍ വിചാരിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഞങ്ങള്‍ കശാപ്പു നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് കയറിയപ്പോള്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി, അവിടെ ഒരു പോലീസുകാരന്‍ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് ആള്‍ക്കൂട്ടം വാഹനത്തിനു നേര്‍ക്ക് ഇഷ്ടികകള്‍ എറിയാന്‍ തുടങ്ങി". വാഹനത്തില്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാര്‍ കാറില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും നന്ദിനി ആരോപിക്കുന്നു.

ഇഷ്ടികകളും കല്ലും വാഹനത്തിനു നേര്‍ക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് അവര്‍ തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരുവിധത്തിലാണ് ഞാന്‍ അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കാറിന്റെ വലതുവശത്തെ ജനാല തകരുകയും എന്റെ വലതുതോളിന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു- നന്ദിനി പറയുന്നു.

ആക്രമണസ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് തിരികെ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ ചെന്നെങ്കിലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ തയ്യാറായില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. അനധികൃത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും കന്നുകാലി മാഫിയയെ കുറിച്ചും വിവരം നല്‍കിയതിന് തന്നെ മനപ്പൂര്‍വം ആക്രമണത്തിനിരയാക്കിയെന്നാണ് നന്ദിനിയുടെ ആരോപണം. നന്ദിനിയ്‌ക്കേറ്റ ആക്രമണത്തെ കര്‍ണാടക മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ ട്വിറ്ററിലൂടെ അപലപിച്ചു.

Condemn the brutal mob-attack on the woman who exposed illegal cow slaughter. This violent attack today in Bengaluru is another proof law & order breakdown under @cmofkarnataka Sh. @siddaramiah