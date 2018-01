മീററ്റ്: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മീററ്റില്‍ അമ്മയെയും മകനെയും അക്രമികള്‍ വെടിവെച്ച് കൊന്നു. 60വയസ്സുകാരിയായ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് അക്രമികള്‍ ഒമ്പത് തവണ വെടിയുതിര്‍ക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലീസിനു ലഭിച്ചു. മകനെ മറ്റൊരിടത്ത് കാറിനുള്ളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.

ഭര്‍ത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ സ്ത്രീയും മകനും സാക്ഷി പറയാന്‍ വ്യാഴാഴ്ച്ച ഹജാരാകാനിരിക്കെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നടുക്കി കൊണ്ടുള്ള ഈ അരും കൊല നടന്നത്.

നിചേതാര്‍ കൗറും മറ്റൊരു സ്ത്രീയും തൊട്ടടുത്ത കട്ടിലുകളില്‍ ഇരിക്കുന്നത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. പൊടുന്നനെ ഇവര്‍ക്കരികിലേക്ക് ഒരാൾ നടന്നടുക്കുകയും നെഞ്ചിലേക്ക് വെടിയുതിര്‍ക്കുകയുമായരുന്നു. കട്ടിലില്‍ വീണ് സ്ത്രീയെ രണ്ട് പേര്‍ പുറകെ വന്ന് പിന്നീട് തുരുതുരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. വെടിയുതിര്‍ക്കുന്നതിനിടെ തൊട്ടടുത്ത കട്ടിലിലുള്ള സ്ത്രീയോട് സ്ഥലം വിടാന്‍ അക്രമികള്‍ പറയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

ആദ്യം നെഞ്ചിൽ വെടിയേറ്റ് കട്ടിലില്‍ നിരങ്ങിയ സ്ത്രീയെ തോക്ക് വീണ്ടും റീ ലോഡ് ചെയ്താണ് മുഖത്ത് തുരുതുരെ വെടിവെക്കുന്നത്.. അപ്പോഴേക്കും ആറ് വെടിയുണ്ടകളേറ്റിരുന്നു അവര്‍ക്ക്. ഇവര്‍ മരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ പിന്നാലെ വന്ന രണ്ട് അക്രമികള്‍ വീണ്ടും വെടുയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

കുറ്റകൃത്യം മുഴുവനും സിസിടിവിയില്‍ റെക്കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കുറ്റവാളികള്‍ മുഖം തൂവാല കൊണ്ട് മറച്ചിരുന്നു.

ഭൂമിയിടപാട് തര്‍ക്കത്തെതുടര്‍ന്ന് 2016ലാണ് നിചേതാര്‍ കൗറിന്റെ ഭര്‍ത്താവ് കൊലചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കൊലപാതകത്തിന് ഇവരുടെ ചില കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ജയിലിലുമായി. വിചാരണ തുടങ്ങിയ കേസില്‍ സാക്ഷി പറയാന്‍ നിചേതാര്‍ കൗറും മകനും ഇന്ന് ഹാജരാകേണ്ടതായിരുന്നു. ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍.സാക്ഷി പറയാന്‍ കോടതിയിലെത്തുന്ന ഇവര്‍ക്ക് നേരെ മുമ്പും ഭീഷണികളുണ്ടായിരുന്നു.

കേസില്‍ ഒരു പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.സംഭവത്തെതുടർന്ന് പ്രദേശത്തിന്റെ ക്രമസമാധാനചുമതല വഹിക്കുന്ന പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. സാക്ഷി പറയാന്‍ എത്തേണ്ടിയിരുന്നവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താത്തതിനാലാണ് ഈ നടപടി.

Disclimer: Content in this Video could be disturbing for viewers