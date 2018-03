ട്രിച്ചി: പരിശോധനയ്ക്ക് കൈ കാണിച്ചപ്പോള്‍ നിര്‍ത്താതെ പോയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ദമ്പതികള്‍ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കില്‍ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരന്‍ ബൈക്ക് കൊണ്ട് ഇടിപ്പിച്ചു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ബൈക്കില്‍നിന്ന് താഴെ വീണ ഭാര്യ മരിച്ചു. ഇവര്‍ ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്നെന്നാണ് സൂചന. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തുവക്കുടിയില്‍ തിരുച്ചി- തഞ്ചാവൂര്‍ ദേശീയ പാതയില്‍ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം.

തഞ്ചാവൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ ഉഷ(30)യാണ് മരിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാഫിക് പോലീസുകാരന്‍ കാമരാജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഭര്‍ത്താവ് രാജയ്‌ക്കൊപ്പം ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഉഷ. ഹെല്‍മെറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കു വേണ്ടി പോലീസ് ബൈക്ക് നിര്‍ത്താന്‍ രാജയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇയാള്‍ നിര്‍ത്തിയില്ല.

ഇതില്‍ കുപിതനായ കാമരാജ് ദമ്പതികള്‍ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിനെ, മറ്റൊരു ബൈക്കില്‍ പിന്തുടരുകയും ഇടിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ഉഷയും രാജയും താഴെ വീഴുകയുമായിരുന്നു. തലയ്ക്കാണ് ഉഷയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. രാജയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം താന്‍ ബൈക്കില്‍ ഇടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കാമരാജ് പറഞ്ഞതായി പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കാമരാജ് ബൈക്കില്‍ ഇടിപ്പിച്ചിരുന്നെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷി പറഞ്ഞു.

content highlights: woman riding pillion died as traffic policeman kicks bike with his bike