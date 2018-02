ഡെറാഡൂണ്‍: ആണിനേപ്പോലെ വേഷം കെട്ടി വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ യുവതി ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ അറസ്റ്റിലായി. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ധംപുര്‍ സ്വദേശിയായ

ക്രിഷ്ണ സെന്‍ എന്ന സ്വീറ്റി സെന്‍ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. നൈനിറ്റാളില്‍ നിന്നാണ് ഇവരെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. രണ്ടു യുവതികളെയാണ് ഇവര്‍ വിവാഹം ചെയ്ത് കബളിപ്പിച്ചത്. കാമിനി സെന്‍, നിഷ എന്നിവരെയാണ് ഈ സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിച്ചത്.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വഴിയാണ് ഇവര്‍ മറ്റുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പുരുഷന്‍മാരേപ്പോലെ അഭിനയിച്ച് യുവതികളുടെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുത്ത ശേഷം അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് പതിവെന്ന് നൈനിറ്റാള്‍ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ജന്‍മേജയ് ഖണ്ടൂരി പറയുന്നു.

കൃഷ്ണ സെന്‍ എന്ന പേരിലാണ് ഇവര്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2013ലാണ് ഈ വ്യാജ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഐഡി ഇവര്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് പുരുഷന്‍മാരോപ്പോലെ വേഷം കെട്ടി ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. നിരവധി യുവതികളുമായി പുരുഷന്‍മാരേപ്പോലെ ചാറ്റ് ചെയ്ത് വശീകരിച്ചാണ് വിവാഹം കഴിക്കാനുഴള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.

We got married in 2014, she used to behave like a man, used to drink, smoke and also abuse. She used to threaten to kill me after she married another woman. It got confirmed after medical examination that she was a woman and not a man: Kamini Sen, Victim #Uttarakhand pic.twitter.com/u3td2J3oxF