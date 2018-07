ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലില്‍ 'കാമുകനെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നയാള്‍' വനിതാ മോഡലിനെ ബന്ദിയാക്കി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അലിഗഢ് സ്വദേശിയായ രോഹിത് എന്നയാളാണ് മുപ്പതുകാരിയായ മോഡലിനെ ബന്ദിയാക്കിയത്. ഫ്‌ളാറ്റിനുള്ളില്‍ കടന്ന രോഹിത് അവരെ തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ബന്ദിയാക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

യുവതിയെ താന്‍ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് രോഹിത് അവകാശപ്പെടുന്നത്. പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചാല്‍ മാത്രമേ യുവതിയെ സ്വതന്ത്രയാക്കുവെന്ന നിലപാടിലാണ് രോഹിത്.യുവതിയെ രക്ഷപെടുത്താന്‍ പോലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയെങ്കിലും രോഹിത്തിന്റെ ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് അകത്തുകടക്കാനായില്ല.

മുംബൈയില്‍നിന്ന് രണ്ടുമാസം മുമ്പാണ് യുവതി ഭോപ്പാലിലെത്തിയത്. ആ സമയത്താണ് രോഹിത്തുമായി പരിചയത്തിലാകുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് രോഹിത്ത് യുവതിയെ സ്ഥിരമായി വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. യുവതി ഫോണ്‍ എടുക്കാതായതോടെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇയാള്‍ ഫ്‌ളാറ്റിലെത്തുകയും അകത്തുകടന്ന് കുറ്റിയിടുകയുമായിരുന്നെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കളും ഫ്‌ളാറ്റിനുള്ളിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

MP: Man has held a girl hostage at her house in Bhopal. Police say 'He claims he loves her & wants to marry. He had asked us for a stamp paper & mobile charger. When we tried to barge in, he threatened us. We saw the girl, she was covered in blood.' Cops are trying to rescue her. pic.twitter.com/sxbvYPl9Fz