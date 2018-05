ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവില്‍ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് പേര്‍ സ്ത്രീയുടെ മാല തട്ടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. രണ്ടംഗസംഘത്തിന്റെ ഉദ്യമം ചെറുത്ത സ്ത്രീയെ ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. എഎന്‍ഐ ആണ് ഈ വാര്‍ത്തയും വീഡിയോയും പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം ആര്‍ആര്‍നഗറിലായിരുന്നു സംഭവം. ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് പേര്‍ വീടിനുമുന്നില്‍ നില്‍ക്കുകയായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ അരികിലേക്ക് വിലാസം ചോദിക്കുന്നുവെന്ന വ്യാജേനയാണ് എത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ പൊടുന്നനെ സ്ത്രീയുടെ കഴുത്തില്‍ കിടക്കുന്ന മാല ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം തട്ടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. സ്ത്രീ ചെറുത്തതിനാല്‍ ആ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല. പിന്നീട് ബൈക്കില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ ഇരുവരും നടുറോഡിലിട്ട് സ്ത്രീയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

#WATCH: Two bike-borne men assault a woman after a failed attempt of snatching her chain in front of her house in Bengaluru's RR Nagar. (3.5.2018) pic.twitter.com/z7awbusNPy