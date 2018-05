പനാജി: ദക്ഷിണ ഗോവയിലെ ബീച്ചില്‍ കാമുകനു മുന്നില്‍വെച്ച് യുവതിയെ മൂന്നു യുവാക്കള്‍ ചേര്‍ന്ന് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി സെര്‍നാഭാട്ടിം ബീച്ചിലാണ് സംഭവം. യുവതിയെ ആക്രമിച്ചവരില്‍ ആരെയും ഇതുവരെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ബീച്ചിലെത്തിയ യുവതിയുടെയും കാമുകന്റെയും അടുത്തേക്ക് മൂന്നംഗസംഘം എത്തി. ഇരുവരെയും തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തുകയും യുവതിയുടെയും കാമുകന്റെയും വസ്ത്രങ്ങള്‍ വലിച്ചുകീറി നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ഇവരോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് മൂന്നുപേരും ചേര്‍ന്ന് കാമുകനു മുന്നില്‍വച്ച് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

യുവതിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കിയതായും പരിശോധനാ ഫലത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സൗത്ത് ഗോവ എസ് പി അരവിന്ദ് ഗവാസ് പറഞ്ഞു. സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു കരുതുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

