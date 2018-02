ന്യൂഡല്‍ഹി: അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാര്‍ക്കിലെ ഗോ കാര്‍ട്ടിന്റെ ചക്രത്തിനിടെ മുടി കുടുങ്ങി ശിരോചര്‍മം വേര്‍പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്ത്രീ മരിച്ചു. ഹരിയാനിലെ പിഞ്ചോറിലെ അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാര്‍ക്കിലാണ് സംഭവം. പുനീത് കൗര്‍(28) എന്ന സ്ത്രീയാണ് മരിച്ചത്. ഭര്‍ത്താവിനും രണ്ടുവയസ്സുകാരനായ മകനും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും ഒപ്പമാണ് പുനീത് അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാര്‍ക്കിലെത്തിയത്.

Panchkula: Woman dies of scalping after her hair got entangled in the tyre of a car ride at an amusement park near Yadavindra Gardens in Pinjore. #Haryana pic.twitter.com/EYVO9mV3Uz