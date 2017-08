സ്‌നേഹത്തോടെ പഠിപ്പിക്കാമോ എന്നെ?...തല പൊട്ടിപ്പോകുന്നു. കണക്ക് പഠനത്തിനിടെ, കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചുപെണ്‍കുട്ടിയുടെ അപേക്ഷയാണിത്‌. കൂടിവന്നാല്‍ അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സേ വരൂ. അഞ്ചു വരെ ഇംഗ്ലീഷില്‍ എണ്ണി പഠിക്കുന്നതിനിടെ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമവും മാനസിക സംഘര്‍ഷവും അവളുടെ വാക്കിലും നോക്കിലും പ്രകടമാണ്‌. ഒടുവില്‍ കുഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. തെറ്റിപ്പോകുമ്പോള്‍ കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ണു ആരുടേയും കണ്ണു നനയിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠനത്തിന്റെ പേരില്‍ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ രോഷപ്രകടനവുമായി നിരവധി പ്രമുഖര്‍ ഈ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ ശിഖര്‍ ധവാന്‍, റോബിന്‍ ഉത്തപ്പയും ഈ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Most disturbing video I came across today on Facebook. Innocence and childhood being taken away in the name of education. #StopHarassing pic.twitter.com/uyH8gwBf8W — Vamsi Kaka (@vamsikaka) August 18, 2017

ഒരു സത്രീയാണ് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു തവണ തെറ്റിപ്പോകുമ്പോള്‍ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് ഇവര്‍ അടിക്കുന്നുമുണ്ട്. അവര്‍ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയോ മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധുവോ അധ്യാപികയോ ആണോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.

I request parents to be patient with ur kids at all times. Every child learns at his own pace. Pls refrain from beating/degrading them. 🙏🙏 pic.twitter.com/jy8xV8gC9M — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) August 19, 2017

This is heart wrenching. Children shouldn't be raised this way. This needs to stop. I pray we can raise our kids with love instead of fear. pic.twitter.com/6R4mKrFy4r — Robin Aiyuda Uthappa (@robbieuthappa) August 19, 2017

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ പരിഗണിക്കൂ എന്നാണ് ശിഖര്‍ ധവാന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയഭേദകമെന്നാണ് റോബിന്‍ ഉത്തപ്പയുടെ വാക്കുകള്‍. ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയും വീഡിയോ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രമില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

The fact that the pain and anger of the child is ignored and ones own ego to make the child learn is so massive that compassion has totally gone out of the window. This is shocking and saddening to another dimension. A child can never learn if intimidated. This is hurtful.