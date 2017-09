ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബിജെപിയുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവും വാജ്‌പേയ് സര്‍ക്കാറിലെ ധനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന യശ്വന്ത് സിന്‍ഹ നടത്തിയ വിമര്‍ശങ്ങളുടെ ചുവട് പിടിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിനെതിരെ പരിഹാസവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

'ലേഡീസ് ആന്റ് ജന്റില്‍മാന്‍ ഇത് നിങ്ങളുടെ സഹ പൈലറ്റും ധനമന്ത്രിയുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്‍ സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് മുറുക്കി സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ വിമാനത്തിന്റെ ചിറകുകള്‍ പൊഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്' എന്നായിരുന്നു രാഹുല്‍ പരിഹാസ രൂപേണ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

രാഹുലിന്റെ പരിഹാസം ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ആയിരത്തോളം റീട്വീറ്റുകളാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Ladies & Gentlemen, this is your copilot & FM speaking. Plz fasten your seat belts & take brace position.The wings have fallen off our plane https://t.co/IsOA8FQa6u