ന്യൂഡല്‍ഹി: റംസാനില്‍ ജമ്മു കശ്മീരില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍. എന്നാല്‍ പ്രകോപനമില്ലാതെ ആക്രമണം നടത്തിയാല്‍ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഡല്‍ഹിയില്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

പ്രകോപനമില്ലാതെ ആക്രമണം നടത്തിയാല്‍ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള അധികാരം സൈന്യത്തിനു നല്‍കിയിയിട്ടുണ്ട്. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ തീരുമാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രകോപനമില്ലാതെ ആക്രമണമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം തിരിച്ചടിക്കും- നിര്‍മല കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഭീകരവാദവും സമാധാന ചര്‍ച്ചകളും ഒത്തുപോകില്ല. റാഫേല്‍ ഇടപാടില്‍ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

When it is an unprovoked attack the Army was given the right to retaliate. We honour the ceasefire but of course, a margin was given to us when there is an unprovoked attack: Union Defence Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/YHKeidiuUl