ന്യൂഡല്‍ഹി: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാകില്ലെന്ന് മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകനും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ കപില്‍ സിബല്‍.

ദീപക് മിശ്ര വിരമിക്കുതു വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകില്ല. തന്റെ തൊഴിലിന്റെ ഔന്നത്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനാണിതെന്നും സിബല്‍ പറഞ്ഞതായി ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മുന്‍കേന്ദ്രമന്ത്രിയും അഭിഭാഷകനുമായ പി ചിദംബരം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയത്തില്‍ ഒപ്പിടാത്തതെന്ന ചോദ്യത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

"ചിദംബരത്തോട് ഒപ്പിടാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ചിദംബരത്തിന്റെ കേസുകള്‍ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് താനാണ്". ദീപക് മിശ്രയുടെ മുന്നാകെ ഹാജരാകില്ലെന്ന തന്റെ തീരുമാനം ചിദംബരത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാകുമെന്നും സിബല്‍ പറഞ്ഞു.

ദീപക് മിശ്രയെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷപാര്‍ട്ടികള്‍ കൊണ്ടുവന്ന നോട്ടീസില്‍ സിബല്‍ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു.

content highlights: Will not appear in court of deepak mishra says kapil sibal