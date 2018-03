റോഹ്തക്: ഇന്ത്യന്‍ നദികളില്‍ നിന്നുള്ള ജലം പാകിസ്താനിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയാന്‍ അണക്കെട്ടുകള്‍ നിര്‍മിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി. മൂന്നു നദികളില്‍ നിന്നുള്ള ജലമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് പാകിസ്താനിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത്.

1960ല്‍ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മില്‍ ഒപ്പുവച്ച ഇന്‍ഡസ് വാട്ടര്‍ ട്രീറ്റി അനുസരിച്ച് മൂന്നു നദികളില്‍ നിന്നുള്ള ജലം ഇരുരാജ്യത്തിനും പങ്കിട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍, നദീജലം കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാത്തതിനാല്‍ ഇന്ത്യക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ജലവും ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാകിസ്താനാണ്. ഈ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്താന്‍ ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ മൂന്ന് അണക്കെട്ടുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. സംഭരിക്കുന്ന ജലം പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കൃഷിയിടങ്ങള്‍ക്കായി നല്കാനാണ് പദ്ധതി. യമുനയിലൂടെയാവും ഹരിയാനയിലേക്ക് ജലമെത്തിക്കുക.

ഉപയോഗശൂന്യമായി സമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് ജലമൊഴുകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താന്‍ നിരവധി പദ്ധതികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരികയാണെന്നും നിതിന്‍ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. ഇന്‍ഡസ് വാട്ടര്‍ ട്രീറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പ്രശ്‌നം പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണെന്നും പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനാണ് ഇപ്പോള്‍ സാധ്യത തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും ഹരിയാന കൃഷിമന്ത്രി ഓം പ്രകാശ് ധാങ്കര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

content highlights: Government will build three dams in Uttarakhand, divert water flowing to Pakistan, says Nitin Gadkari