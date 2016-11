ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി.ജെ.പി.എം.പിമാരുടേയും എം.എല്‍.എമാരുടേയും നവംബര്‍ എട്ടിന് മുമ്പുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ് രിവാള്‍.

ബി.ജെ.പി. എം.പിമാരോടും എം.എല്‍.എമാരോടും നവംബര്‍ എട്ടിന് ശേഷമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് കെജ് രിവാളിന്റെ ആവശ്യം.

നവംബര്‍ എട്ടിന് ശേഷമുള്ളത് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കണമെന്ന് കെജ് രിവാള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇത് മാത്രമല്ല മോദിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ അംബാനിമാര്‍, അദാനി, പേടിഎം, ബിഗ്ബസാര്‍ എന്നിവരുടേയും അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കണമെന്നും കെജ് രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Why after Nov 8? Pl take details of 6 months bfore Nov8. Also Modi ji shud obtain bank acc of his friends- ambanis, adanis, PayTM, Big Bazar https://t.co/FdU0MbXBPe