ന്യൂഡല്‍ഹി: ജനവികാരം എതിരാവുമ്പോള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പുറത്തെടുക്കുന്ന സ്ഥിരം തന്ത്രമാണ് വധഭീഷണിയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആരോപണം. രാജീവ് ഗാന്ധിയെ വധിച്ച മാതൃകയില്‍ മോദിയെ കൊല്ലുമെന്ന മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ സന്ദേശം സംബന്ധിച്ച മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം.

'ഇത് മോദി മുഖ്യമന്ത്രി കാലം തൊട്ടേ പുറത്തിറക്കുന്ന തന്ത്രമാണ്. എന്നൊക്കെ ജനവികാരം മോദിക്ക് എതിരെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ വധശ്രമം എന്ന വാര്‍ത്തയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിക്കണം'. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സഞ്ജയ് നിരുപം പറഞ്ഞു.

നരേന്ദ്ര മോദിയെ വധിക്കാന്‍ മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നേരത്തെ പൂണെ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ട വാര്‍ത്ത. ഇത് തെളിയിക്കുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ കത്തും പുറത്തു വന്നിരുന്നു.

'മറ്റൊരു രാജീവ് ഗാന്ധി സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കാം. പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാലും പാര്‍ട്ടി ഈ പ്രമേയത്തില്‍ ഉറച്ചു നിക്കണം. ഇതായിരുന്നു കത്തിലെ പരാമര്‍ശം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അഞ്ച് പേരില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പില്‍ നിന്നാണ് പോലീസ് കത്ത് കണ്ടെടുത്തത്. എം 4 റൈഫിളും നാല് ലക്ഷം തിരയും വാങ്ങാന്‍ 8 കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടതായും കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

ontent highlights: PM Modi’s popularity declines, news of his assassination plot is planted says congress