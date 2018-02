ന്യൂഡല്‍ഹി: അടുത്ത ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കള്‍ നേരിടുക- ചോദ്യം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒന്നമ്പരന്നിരിക്കണം, എന്നാല്‍ ആ ചോദ്യകര്‍ത്താവിനെ മോദി തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയില്‍ നര്‍മത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷാ സമ്മര്‍ദ്ദം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച 'പരീക്ഷാ പെ' ചര്‍ച്ചയിലാണ് അല്‍പം രാഷ്ട്രീയം കലര്‍ന്ന കൗതുക ചോദ്യവുമായി വിദ്യാര്‍ഥി എഴുന്നേറ്റത്.

ചോദ്യത്തിന് മോദി നല്‍കിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാന്‍ താങ്കളുടെ അധ്യാപകനായിരുന്നുവെങ്കില്‍ നിങ്ങളെ മാധ്യമമേഖലയിലേക്ക് നയിക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങള്‍ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളത്- മോദി പറഞ്ഞു. മോദിയുടെ മറുപടി സദസ്സില്‍ ചിരി പടര്‍ത്തി.

തുടര്‍ന്ന് മോദി ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു. 24 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന പരീക്ഷയാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക്. ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്കുള്ള ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാലും മോദിക്ക് തിരിച്ചടിയെന്നാകും അന്നത്തെ ബ്രേക്കിങ് ന്യൂസെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞു.

Question to PM, 'how are you preparing since you'll also be facing an exam in the form of Lok Sabha elections next year?' PM answers, 'if I was your teacher I would've guided you to take up journalism kyuki aise lapet ke sawal journalists hi puchte hain.' pic.twitter.com/wLJ7wxPxQ2