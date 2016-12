കോല്‍ക്കത്ത: ബാങ്കില്‍ നിന്ന് പണം ലഭ്യമാകാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മാല്‍ഡയില്‍ ഗ്രാമീണര്‍ ബാങ്കും എടിമ്മും തകര്‍ത്തു.

മാല്‍ഡയിലെ ബാലപര്‍ എസ്ബിഐ ശാഖയാണ് പ്രകോപിതരായ ആളുകള്‍ വ്യാഴാഴ്ച ആക്രമിച്ചത്. ബാങ്കിനോട് ചേര്‍ന്ന എടിഎമ്മിന് നേര്‍ക്കും ആക്രമണമുണ്ടായി.

മണിക്കൂറുകളോളം വരി നിന്ന ആളുകളോട് ഒരാള്‍ക്ക് 1000 രൂപ മാത്രമെ നല്‍കാനാകു എന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചപ്പോളാണ് ആളുകള്‍ പ്രകോപിതരായത്. 2000 രൂപയെങ്കിലും തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പണമില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ആളുകള്‍ ബാങ്കിന് നേര്‍ക്ക് കല്ലേറ് നടത്തുകയും സമീപത്തെ അടച്ചിട്ടിരുന്ന എടിഎം തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

കല്ലേറ് രൂക്ഷമായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ബാങ്ക് അടച്ച അധികൃതര്‍ പോലീസ് സഹായം തേടി. പോലീസെത്തിയാണ് ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചു വിട്ടത്.

WB: Customers vandalize SBI branch and closed ATM in Malda alleging that the bank was not dispensing cash as per RBI guidelines pic.twitter.com/8mu1XUiOmw