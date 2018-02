കല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുന്‍ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ വീട്ടില്‍നിന്ന് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 2.5 കോടി രൂപ പോലീസിന്റെ സി ഐ ഡി(ക്രൈം ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്)വിഭാഗം കണ്ടെത്തി.

ഭാരതി ഘോഷ് എന്ന മുന്‍ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ വീട്ടില്‍നിന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പണം കണ്ടെത്തിയത്. ആളുകളോട് മോശമായി പെരുമാറുകയും കൈക്കൂലി വാങ്ങുകയും ചെയ്‌തെന്ന പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് ഭാരതിയുടെ വീട്ടില്‍ സി ഐ ഡി സംഘം തിരച്ചില്‍ നടത്തിയത്.

