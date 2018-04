ന്യൂഡല്‍ഹി: ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നോട്ടീസില്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍സിങ് ഒപ്പിടാന്‍ വിസമ്മതിച്ചുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ നിഷേധിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കപില്‍ സിബല്‍. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിതിനാല്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിനോട് നോട്ടീസില്‍ ഒപ്പുവെക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് കപില്‍ സിബല്‍ വിശദീകരിച്ചു.

പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളിലെ 71 എംപിമാര്‍ ഒപ്പുവച്ച ഇംപീച്ച്മെന്റ് നോട്ടീസാണ് ഇന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈമാറിയത്. മന്‍മോഹന്‍സിങ്ങിനു പുറമേ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ പി.ചിദംബരം, അഭിഷേക് സിങ്‌വി എന്നിവരും ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല.

മന്‍മോഹന്‍സിങ് ഒപ്പുവയ്ക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചെന്ന വാര്‍ത്ത തെറ്റാണ്. ചിലരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി. അതിനാലാണ് ചിലരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതെന്നും ചിദംബരത്തെയും സിങ്‌വിയെയും പേരെടുത്ത് പരാമര്‍ശിക്കാതെ കപില്‍ സിപല്‍ പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്‍ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ വസതിയിലെത്തി ഇംപീച്ച്മെന്റ് നോട്ടീസ് നല്‍കിയത്. ജസ്റ്റിസ് ലോയ കേസില്‍ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന ചിഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ചിന്റെ വിധിയോടെയാണ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികള്‍ വേഗത്തിലായത്.

