ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സമരത്തിലാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കെജ് രിവാളിന്റെ ആരോപണം തെറ്റാണെന്ന് ഐ എ എസ് അസോസിയേഷന്‍.

"ഞങ്ങള്‍ സമരത്തിലല്ല. ഡല്‍ഹിയിലെ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സമരത്തിലാണെന്ന വിവരം പൂര്‍ണമായും തെറ്റും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്. ഞങ്ങള്‍ യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വകുപ്പും അവരവരുടേതായ ജോലികള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങള്‍ ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട്"- ഐ എ എസ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രതിനിധി മനീഷാ സക്‌സേന മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

I would like to inform that we are not on strike. The information that IAS officers in Delhi are on strike is completely false & baseless. We are attending meetings, all depts are doing their works. We are sometimes also working on holidays: Manisha Saxena, IAS Association #Delhi