മുംബൈ: ആയിരക്കണക്കിന് കോടി ആസ്തിയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് കോടികള്‍ മുടക്കിയുള്ള വിവാഹം ചെറിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ വിവാഹ സത്കാരത്തിൽ നോട്ട് വിതരണം ചെയ്താൽ തെറ്റാകുമോ എന്നാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ പുതുതായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ വിവാഹത്തിൽ ഇവ പതിവാണെന്ന് ഒരു പക്ഷം; അതേസമയം ആദരണീയരായ വ്യകതികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിന് ചേർന്നതല്ല ഈ പ്രവൃത്തി എന്ന് മറുപക്ഷം.

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലിയുടെയും ബോളിവുഡ് താരം അനുഷ്ക ശർമ്മയുടെയും വിവാഹ സത്കാരത്തിലാണ് നോട്ടുകൾ എറിഞ്ഞും കടിച്ചു പിടിച്ചും ആഘോഷ പരിപാടികൾ തകൃതിയായി നടന്നത്.

