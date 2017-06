ന്യൂഡല്‍ഹി: സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് നേരെ കൈയ്യേറ്റശ്രമം. പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയിലെ എകെജി ഭവനില്‍ വച്ചാണ് യെച്ചൂരിയെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമമുണ്ടായത്.

സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് ഹിന്ദുസേനാ പ്രവര്‍ത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രണ്ടാം നിലയില്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ നിന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം കഴിഞ്ഞു ഒന്നാം നിലയിലെ മീഡിയാ റൂമിലേക്ക് യെച്ചൂരി നടന്നിറങ്ങുമ്പോള്‍ ആണ് രണ്ട് പേര്‍ യെച്ചൂരിക്കടുത്തേക്കെത്തിയത്.

യെച്ചൂരിയുടെ പിറകില്‍ നിന്ന ഇവര്‍ പൊടുന്നനെ സിപിഎം മൂര്‍ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തില്‍ യെച്ചൂരി അമ്പരന്നു പോയെങ്കിലും പിന്നീട് എകെജി സെന്ററിലെ ജീവനക്കാരും മറ്റു പിബി അംഗങ്ങളും യെച്ചൂരിക്ക് സംരക്ഷണമേക്കാനെത്തി.

പ്രതിഷേധക്കാരെ പിടിച്ചു മാറ്റാന്‍ ജീവനക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധക്കാരിലൊരാള്‍ യെച്ചൂരിയെ തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. സംഘപരിവാര്‍ സംഘടനകളുടെ ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് വന്‍പോലീസ് സംഘം എകെജി ഭവന് പുറത്ത് കാവല്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആയിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം.

പിന്നീട് പോലീസ് എകെജി ഭവന് അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവം അവഗണിച്ച യെച്ചൂരി മീഡിയാ റൂമില്‍ കയറി വാര്‍ത്താസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഹിന്ദുസേനാപ്രവര്‍ത്തകാണ് തങ്ങളെന്ന് പോലീസ് പിടിയിലായവര്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മിന്റെ രാജ്യവിരുദ്ധ നിലപാടില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ പ്രതിഷേധമെന്നും ഇവര്‍ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

സംഘപരിവാറിന്റെ ഗുണ്ടായിസത്തിന് മുന്നില്‍ തങ്ങള്‍ മുട്ടുമടക്കില്ലെന്ന് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സീതാറാം യെച്ചൂരി പിന്നീട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതു കൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങള്‍ നിശബ്ദരാവില്ല.. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണിതെന്നും ഇതില്‍ തങ്ങള്‍ വിജയിക്കുമെന്നും യെച്ചൂരി ട്വീറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

We will not be cowed down by any attempts of Sangh's goondagardi to silence us. This is a battle for the soul of India, which we will win. https://t.co/FdPmtoq1Ky