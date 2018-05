ഹൈദരാബാദ്: ട്രെയിനിലെ കക്കൂസിലെ ടാപ്പില്‍ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് ചായയുണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തില്‍ കാറ്ററിങ് കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ റെയില്‍വേ പിഴയിട്ടു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചതിനേത്തുടര്‍ന്ന് റെയില്‍വേ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

ഹൈദരാബാദ് ചാര്‍മിനാര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് സെക്കന്തരാബാദ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവമെന്ന് റെയില്‍വേ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. വീഡിയോയില്‍ കാണുന്ന മറ്റു രണ്ടുപേര്‍ അനധികൃത കച്ചവടക്കാരാണെന്നും റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഈ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ സംഭവം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് റെയില്‍വേ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ട്രെയിനില്‍ കാറ്ററിങ് കോണ്‍ട്രാക്ട് ലഭിച്ച പി ശിവപ്രസാദിനാണ് റെയില്‍വേ പിഴയിട്ടത്.

