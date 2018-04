ഹൈദരാബാദ്: മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവരെ പിടികൂടാന്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ അമിതമായി മദ്യപിച്ചെത്തിയ യുവതി പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചു. പോലീസിനൊപ്പം ക്യാമറാമാനേയും യുവതി ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യം വൈറലായി. ഇവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

വാഹനത്തില്‍ സുഹൃത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച യുവതിയാണ് പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിയോടെ നടുറോഡില്‍ നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്. വാഹനം നിര്‍ത്തിച്ച്‌ ബ്രീത്ത് അനലൈസര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു പോലീസ്. വാഹനമോടിച്ച യുവതി അമിതമായി മദ്യപിച്ചതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് പിന്‍ സീറ്റിലിരുന്ന യുവതി റോഡിലിറങ്ങിയത്.

പോലീസ് ഓഫീസറോട് തര്‍ക്കിച്ച യുവതി പിന്നീട് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയ ക്യാമറാമാനു നേരേയും തിരിഞ്ഞു.

പോലീസിനെ യുവതി കല്ലെറിയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. അമിതമായി മദ്യപിച്ചതിനാല്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവരെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരുവരേയും പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിച്ചശേഷം കേസെടുത്തു. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു പരിശോധനയെന്നും ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളെ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

#WATCH Hyderabad: A woman created ruckus & pelted stones at media personnel after her friend was booked for drunken driving by traffic police in Jubliee Hills area last night. pic.twitter.com/K1AthMih70