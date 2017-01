ചെന്നൈ: ജല്ലിക്കെട്ടിന്റെ പേരില്‍ വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങള്‍ക്കാണ് തമിഴ്‌നാട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. സമരാനുകൂലികളും പോലീസും തമ്മില്‍ പലയിടത്തും ഏറ്റുമുട്ടി. പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ക്ക് തീയിടുകവരെ ഉണ്ടായി.

എന്നാല്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ മാത്രമല്ല, പോലീസുകാരും അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നുവെന്നാണ് ചാനല്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കമല്‍ ഹാസനും അരവിന്ദ് സ്വാമിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.

ഒരു പോലീസുകാരന്‍ തെരുവില്‍ ഓട്ടോയ്ക്ക് തീയിടുന്ന രംഗമാണ് ഒരു ചാനലില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ വീഡിയോയുടെ വിശ്വസനീയത ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല.

