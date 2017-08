ജയ്പുര്‍: അടിയന്തര പ്രസവശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ ലേബര്‍ റൂമില്‍ വച്ച് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നടത്തിയ വാക്കേറ്റത്തിന്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തെത്തിയിരുന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പുറില്‍ ഉമൈദ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം. അശോക് നയിന്‍വാള്‍, എം എല്‍ ടാക് എന്നീ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ തമ്മിലായിരുന്നു വാക്കേറ്റം. പ്രസവമുറിയിലെ വാക്കേറ്റത്തിന് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തയിരിക്കുകയാണ് ഡോ. അശോക് നെയിന്‍വാള്‍.

സ്ത്രീക്ക് അനസ്‌തേഷ്യ നല്‍കിയത് ഡോ. അശോകായിരുന്നു. അനസ്‌തേഷ്യ നല്‍കി 15-20 മിനുട്ടിനു ശേഷവും ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങാന്‍ വൈകിയതാണ് തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്ന് അശോക് പറഞ്ഞു.

"അവര്‍ എന്റെ രോഗിയായിരുന്നില്ല. എങ്കില്‍ കൂടിയും അവരുടെ ശസ്ത്രക്രിയ വൈകുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇത്തരം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഓരോ നിമിഷവും എത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ടതാമെന്ന് എനിക്കറിയാം'- അശോക് ദേശീയ മാധ്യമമായ ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു.

ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പില്‍ അസ്വാഭാവികത കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സ്ത്രീയെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കുഞ്ഞിനെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തെത്തിയതോടെ അന്വേഷണ വിധേയമായി ഇരുവരെയും സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റം കാണാം

#WATCH Rajasthan: Verbal spat between two doctors in OT during the surgery of a pregnant woman in Jodhpur's Umaid Hospital (29.8.17) pic.twitter.com/eZfHHISQGB