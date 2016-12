ചെന്നൈ: ചെന്നൈ തീരത്ത് താണ്ഡവമാടിയ വര്‍ധ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ കാറുകള്‍ വരെ കടപുഴകി. 130 മുതല്‍ 150 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയിലാണ് വര്‍ധ ആഞ്ഞടിച്ചത്.

#WATCH: Heavy rainfall and storm lashes Chennai city as #CycloneVardah makes a landfall; trees uprooted, vehicles damaged in many parts pic.twitter.com/3wQ62KkVfs