ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വന്നതിനെക്കാള്‍ വര്‍ധിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍. 11400 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നുവെന്നാണ് ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ തുക 12,700 കോടിക്ക് മുകളില്‍ പോവുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്‌സ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ സി.ബി.ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുനടത്തി രാജ്യംവിട്ട നീരവ് മോദിയെയും, അമ്മാവന്‍ മെഹുല്‍ ചോക്സിയെയും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ രേഖകളും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സി.ബി.ഐ അധികൃതര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

280 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ആദ്യം പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ ഫെബ്രുവരി 14 ആകുമ്പോഴേക്കും നഷ്ടപ്പെട്ട തുക 11400 ആയി ഉയര്‍ന്നു. തുക തിരിച്ച് പിടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നീരവ് മോദിയുടേയും, മെഹുല്‍ ചോക്സിയുടെയും സ്വത്തുക്കള്‍ അധികൃതര്‍ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

