ഉത്തരാഖണ്ഡ്: ജനതാ ദര്‍ബാറിനിടെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ പ്രധാന അധ്യാപികയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പോലീസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കി ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര റാവത്ത്. ഇവരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യാനും മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടു. പ്രദേശവാസികളുടെ പരാതികള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ വ്യാഴാഴ്ച കൂടിയ യോഗത്തിനിടെ തന്റെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെയാണ് നടപടിയെടുക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചത്.

നൗഗാവിലെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപികയായ ഉത്തരാ ബഹുഗുണയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് തന്നെ കുഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിത്തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ 25 വര്‍ഷങ്ങളായി തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു നിയമിച്ചതെന്നും ഇനിയെങ്കിലും മികച്ച ഒരിടത്തേക്ക് മാറ്റം നല്‍കണമെന്നും ബഹുഗുണ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി നിരസിച്ചയുടനെ ഇവര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കയര്‍ത്തു സംസാരിക്കാനാരംഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കുപിതനായ റാവത്ത് അധ്യാപികയെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യാനും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും മൈക്കിലൂടെ പലതവണ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. സിആര്‍പിസി 151-ാം വകുപ്പ് ചുമത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇവരെ വൈകുന്നേരം വിട്ടയച്ചു.

അധ്യാപിക മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കയര്‍ക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് റാവത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങളുയര്‍ന്നിരുന്നു. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരത്തില്‍ നിയന്ത്രണം വിടുന്നത് അഭികാമ്യമല്ലെന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുആവശ്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് സ്വന്തം സ്ഥലംമാറ്റത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ലെന്നാണ് റാവത്തിന്റെ നിലപാട്.

ഭര്‍ത്താവിന്റെ മരണത്തോടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കാനാളില്ലായതാണ് താന്‍ സ്ഥംമാറ്റം ആവശ്യപ്പെടാന്‍ കാരണമെന്ന് ഉത്തര മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പ്രായാധിക്യം കാരണം തനിക്ക് ദീര്‍ഘദൂര യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

