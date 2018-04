ന്യൂഡല്‍ഹി: എ ടി എമ്മില്‍നിന്ന് പണം പിന്‍വലിച്ചപ്പോള്‍ ബറേലി സ്വദേശിക്കു ലഭിച്ചത് ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 500 രൂപാ നോട്ട്. അശോക് പാഠക് എന്നയാള്‍ക്കാണ് ആര്‍ ബി ഐ (റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ)യുടെ നോട്ടുകള്‍ക്കു പകരം സി ബി ഐ (ചില്‍ഡ്രന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ)യുടെ നോട്ട് ലഭിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സുഭാഷ് നഗറിലുള്ള എ ടി എമ്മില്‍നിന്ന് 4500 രൂപ അശോക് പിന്‍വലിച്ചത്. ഇതിലായിരുന്നു ചില്‍ഡ്രന്‍ ബാങ്കിന്റെ നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാഴ്ചയില്‍ ശരിക്കുള്ള 500 രൂപയുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നോട്ടുകള്‍.

ശരിക്കുള്ള നോട്ടിനു മുകളില്‍ വലതുവശത്തായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെന്നാണ് കാണാവുന്നത്. ചില്‍ഡ്രന്‍ ബാങ്കിന്റെ നോട്ടില്‍ ചില്‍ഡ്രന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെന്നാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ചില്‍ഡ്രന്‍ ബാങ്കിന്റെ നോട്ട് ലഭിച്ച കാര്യം അധികൃതരെ അറിയിച്ചതായും അശോക് പറഞ്ഞു. തനിക്കു മാത്രമല്ല ചില്‍ഡ്രന്‍ ബാങ്കിന്റെ നോട്ട് ലഭിച്ചതെന്നും വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോട് അശോക് പറഞ്ഞു.

എ ടി എമ്മില്‍നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ പിന്‍വലിക്കാന്‍ പ്രദീപ് ഉത്തം എന്നൊരാള്‍ എത്തിയിരുന്നു. പിന്‍വലിച്ച പണം പരിശോധിച്ചു നോക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പ്രദീപിന് ചില്‍ഡ്രന്‍ ബാങ്കിന്റെ രണ്ട് 500 രൂപാ നോട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചതായി കാണാന്‍ സാധിച്ചുവെന്നും അശോക് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പണം പിന്‍വലിച്ച ഇന്ദ്രകുമാര്‍ ശുക്ല എന്നയാള്‍ക്കും അഞ്ഞൂറിന്റെ ചില്‍ഡ്രന്‍ ബാങ്കിന്റെ നോട്ട് ലഭിച്ചതായും അശോക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നുപേരും ബാങ്ക് മാനേജര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എ ടി എമ്മില്‍നിന്ന് പണം പിന്‍വലിച്ചതിന്റെ രേഖയുടെ പകര്‍പ്പും ഇവര്‍ പരാതിക്കൊപ്പം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം എ ടി എമ്മില്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏജന്‍സികളാണെന്നും ബാങ്ക് അല്ലെന്നും ബാങ്ക് മാനേജര്‍ പ്രതികരിച്ചതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

തിങ്കളാഴ്ച എ ടി എം പരിശോധിച്ച. എന്നാല്‍ വ്യാജനോട്ടുകള്‍ കണ്ടെത്താനായില്ല. പണം നിക്ഷേപിച്ച ഏജന്‍സിക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുകയോ കരിമ്പട്ടികയില്‍ പെടുത്തണമെന്നോ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Bareilly: A United Bank of India ATM in Subhash Nagar had dispensed fake notes. I had withdrawn money from their. One of the 500 rupees note turned out to be fake: Ashok Pathak, complainant pic.twitter.com/7A74EtnILl