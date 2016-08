ന്യൂഡല്‍ഹി: ബീഫ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ടിന് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഒമ്പത് മെഡലുകള്‍ നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്ന ബി.ജെ.പി എം.പി ഡോ.ഉദിത് രാജിന്റെ ട്വീറ്റ് വിവാദത്തിൽ.

ഒരു ദരിദ്രനായ ബോൾട്ടിനോട് ബീഫ് കഴിക്കാനാണ് അയാളുടെ പരിശീലകൻ പറഞ്ഞത്. അതു കൊണ്ടാണ് ബോൾട്ടിന് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒമ്പത് മെഡലുകൾ കിട്ടയത്. ഇതായിരുന്നു ഉദ്ദിത് രാജിന്റെ പ്രസ്താവന.

എന്നാൽ ബീഫ് തീറ്റയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതാണ് ബിജെപി എംപിയുടെ ട്വീറ്റെന്ന് വ്യാപക വിമർശം വന്നതോടെ അദ്ദേഹം വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി.

ബോൾട്ടിന്റെ പരിശീലകന്റെ വാക്കുകൾ താൻ ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത പട്ടിണി രാജ്യമായ ജമൈക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താരത്തിന് ഇതു പോലുള്ള വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കായികതാരങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളേയും സർക്കാരനേയും പഴിക്കാതെ അതിനെ അതിജീവിച്ച് വിജയിക്കണമെന്നുമാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും എന്ത് ഭക്ഷിക്കണമെന്നത് ഓരോരുത്തരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Usain bolt of Jamaica was poor and trainer advised him to eat beef both the times and he scored 9 gold medals in Olympic