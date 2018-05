അലിഗഡ്: ദളിതര്‍ക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപി തുടങ്ങിയ പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍ വിവാദം. ദളിതന്റെ വീട്ട് സന്ദര്‍ശിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത് തിരിച്ചടിയായത് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മന്ത്രിയായ സുരേഷ് റാണയ്ക്കാണ്. അദ്ദേഹവും ചില ബിജെപി നേതാക്കളും ചേര്‍ന്ന് ദളിതനായ രജനീഷ്‌കുമാറിന്റെ വീട്ടിലെത്തി് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും വാര്‍ത്തയും പാര്‍ട്ടി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍, മന്ത്രിയും സംഘാംഗങ്ങളും കഴിച്ചത് ആ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ആഹാരമല്ലെന്നും വരുമ്പോള്‍ അവര്‍ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആഹാരമാണെന്നുമാണ് ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദളിത് സമ്പര്‍ക്ക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബിജെപി മന്ത്രിമാര്‍ ദളിത് ഭവനങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതും ദളിതര്‍ പാചകം ചെയ്ത ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും. നിരവധി ബിജെപി നേതാക്കള്‍ പരിപാടിയുടെ ഭഗാമാവുകയും വാര്‍ത്തകളിലിടം പിടിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് സുരേഷ് റാണയെ സംബന്ധിച്ച് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍.

അലിഗഡിലെ ലോഹാഗാഥ് ഗ്രാമത്തില്‍ ദളിത് സമുദായാംഗത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയ സുരേഷ് റാണ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചത് കേറ്ററിംഗ് സര്‍വ്വീസകാര്‍ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തുവിട്ട ഭക്ഷണമാണെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന വിവരം. മന്ത്രിയുടെയും പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളുടെയും നിര്‍ദേശപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ആഹാരം അവര്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ദളിതന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തില്‍ വീട്ടുടമസ്ഥനായ രജനീഷ് കുമാറിന്റെ പ്രതികരണവും പുറത്തുവന്നു.

'മന്ത്രിയും സംഘവും എത്തുന്ന കാര്യം താന്‍ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നെങ്ങനെയാണ് അത്രയും പേര്‍ക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിവയ്ക്കാനാവുക. അവര്‍ വന്നതിനൊപ്പം ആഹാരവും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. വീട്ടിലിരുന്ന് അത് കഴിക്കുക മാത്രമാണ് അവര്‍ ചെയ്തതെന്നും രജനീഷ് പറഞ്ഞു. അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി വിളമ്പിയ വിഭവസമൃദ്ധമായ ആഹാരം തങ്ങള്‍ക്ക് സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്നും രജനീഷും അയല്‍വാസികളും പറയുന്നു.

ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച സുരേഷ് റാണ പറയുന്നത് തന്റെ സന്ദര്‍ശനത്തെക്കുറിച്ച് രജനീഷിനും വീട്ടുകാര്‍ക്കും നേരത്തെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ദളിത് വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവരുടെ വീടുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിലൂടെ അവരെ ബിജെപി നേതാക്കള്‍ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെന്ന പരാമര്‍ശം നടത്തി ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മറ്റൊരു മന്ത്രിയായ രാജേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിങ്ങും വിവാദത്തിലായിരുന്നു.

content highlights:UP Minister Goes To Dalit Home and ate halwai-cooked meal