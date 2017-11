ന്യൂഡല്‍ഹി: അലഹബാദില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടത്തി ക്ഷീണിച്ച മന്ത്രി പ്രവര്‍ത്തകരെക്കൊണ്ട്‌ തന്റെ കാലുകള്‍ തിരുമ്മിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മന്ത്രി നന്ദഗോപാല്‍ ഗുപ്തയാണ് വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ വിവാദത്തിലായിരിക്കുന്നത്.

#WATCH: Uttar Pradesh Cabinet Minister Nand Gopal 'Nandi' gets foot massage by BJP workers after local body polls campaigning, in Allahabad pic.twitter.com/iQZsm4L6if