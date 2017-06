ബിക്കാനര്‍: ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ, മറുഭാഗത്ത് വൈദ്യുതിയും മൊബൈല്‍ ഫോൺ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുമില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങള്‍. ഒടുവിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിക്ക് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അധികാരികളെ വിളിച്ചറിയിക്കാന്‍ മരത്തില്‍ കയറേണ്ടി വന്നു. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി അര്‍ജുണ്‍ റാം മെഗ്വാളാണ് മൊബൈല്‍ കവറേജ് ലഭിക്കാന്‍ മരത്തില്‍ കയറിയത്.

തന്റെ മണ്ഡലമായ ബിക്കാനിറിലെ ധോളിയ ഗ്രാമത്തിലൂടെ പോകുകയായിരുന്നു മെഗ്വാള്‍. ഇതിനിടെയാണ് തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളോട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുഖം തിരിക്കുകയാണെന്ന പരാതിയുമായി ഗ്രാമവാസികള്‍ എത്തുന്നത്. ഉടന്‍ തന്നെ മന്ത്രി ലാൻഡ് ഫോണില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു.

കണക്ട് ചെയ്യാന്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.മന്ത്രി സ്വന്തം മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ശ്രമിച്ച് നോക്കി. അതും സമാനമായിരുന്നു. എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതിയെന്നും മരത്തില്‍ കയറിയാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ കവറേജ് ലഭിക്കുമെന്നും ഗ്രാമവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ഒരു വഴിയുമില്ലാതായതോടെ മന്ത്രി ഒരു ഏണിയുടെ സഹായത്തോടെ ഫോണുമായി അടുത്തുള്ള മരത്തില്‍ കയറി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു.

#WATCH Union MoS Finance Arjun Ram Meghwal climbs a ladder to talk on the phone in Rajasthan's Bikaner pic.twitter.com/S88cdZ5wzy