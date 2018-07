ലഖ്‌നൗ: 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കാര്യപ്രാപ്തി കുറഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിര്‍ബന്ധിതമായി പിരിച്ച് വിടാനൊരുങ്ങി യുപി സര്‍ക്കാര്‍. ജീവനക്കാരുടെ കാര്യപ്രാപ്തി അളക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സ്‌കീനിംഗ് നടത്തിയാവും പിരിച്ച് വിടല്‍. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികള്‍ ഈ വിഭാഗത്തില്‍ പെടും.

50 കഴിഞ്ഞ ജീവനക്കാർക്കായി പ്രത്യേക സ്‌ക്രീനിംഗ് നടത്താനും പിരിച്ച് വിടല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കാനും വകുപ്പ് മേധാവികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 31-ന് മുമ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നാണ് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുകുള്‍ സിംഹാള്‍ വകുപ്പ് മേധാവികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ നോട്ടീസില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ജോലിയിലെ കൃത്യത, ജോലി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിലെ വേഗത എന്നിവയെല്ലാമായിരിക്കും സ്‌ക്രീനിംഗില്‍ പരിശോധിക്കുക. ശേഷം പിരിച്ച് വിടേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലിസ്റ്റുണ്ടാക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘടനയടക്കം രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ 50 കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മൂന്ന് മാസത്തെ നോട്ടീസ് നല്‍കി പിരിച്ച് വിടാമെന്ന് യു.പി സര്‍ക്കാരിന്റെ സര്‍വീസ് ബുക്കില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന പ്രതികരണം.

