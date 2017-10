ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡേരാ സച്ഛാ സൗദാ തലവന്‍ ഗുര്‍മീത് റാം റഹീം സിങ്ങ് ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഗുര്‍മീതിന്റെ ദത്തുപുത്രി ഹണിപ്രീത് അറസ്റ്റിലായതും അറിയാതെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ജലവിഭാഗം അബദ്ധത്തില്‍ ചാടി.

അടുത്തമാസം നടക്കുന്ന ലോക ശൗചാലയദിന(world toilet day) പരിപാടിക്ക് പിന്തുണ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള യു എന്‍ വാട്ടറിന്റെ ട്വീറ്റില്‍ ഗുര്‍മീതിനെയും ഹണിപ്രീതിനെയും ടാഗ് ചെയ്തതാണ് കുഴപ്പമായത്.

യു എന്‍ വാട്ടറിന് അബദ്ധം പിണഞ്ഞ വാര്‍ത്ത എന്‍ ഡി ടിവിയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു എന്‍ വാട്ടറിന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നുള്ളവയായിരുന്നു ഗുര്‍മീതിനെയും ഹണിപ്രീതിനെയും ടാഗ് ചെയ്ത ട്വീറ്റുകള്‍.

നവംബര്‍ 19 നാണ് ലോകശൗചാലയദിനം. ട്വീറ്റുകള്‍ വിവാദമായതോടെ യു എന്‍ വാട്ടര്‍ അവ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ട്വീറ്റുകള്‍ മന:പൂര്‍വമാണോ അതോ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവയാണോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. എന്തായാലും യു എന്‍ വാട്ടറിന്റെ ട്വീറ്റ് അബദ്ധം സൈബര്‍ പൗരന്മാര്‍ നന്നായി ആഘോഷിച്ചു.

യു എന്‍ വാട്ടര്‍ വാര്‍ത്താചാനലുകള്‍ കാണാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നായിരുന്നു ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ പ്രതികരണം. നിലവില്‍ ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ ഇരുപതു വര്‍ഷം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഗുര്‍മീത് റാം റഹീം സിങ്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഹണിപ്രീതിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒരുമാസത്തിലേറെയായി ഹണിപ്രീത് ഒളിവിലായിരുന്നു.

Rapist Gurmeet is in "JAIL" for 20 years. Why are you calling a rapist and criminal in your event.

He's not a good guy only drama person.