ന്യൂഡല്‍ഹി: ബെയ്ജിങ്ങില്‍ ഷാങ്ഹായി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പരിപാടികളില്‍ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് രണ്ട് വനിതാനേതാക്കള്‍. പരിപാടികള്‍ക്കിടെ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍ വൈറലായതും ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുതന്നെ!

പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമനും വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനമായ ആ രണ്ട് വനിതകള്‍. ഷാങ്ഹായി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷനിലെ മറ്റംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഇരുവരും നില്‍ക്കുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫോട്ടോകളാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലെ പുതിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയം. രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലുമുള്ള ഏക സ്ത്രീപ്രതിനിധികള്‍ ഇവര്‍ മാത്രമാണ്.

എട്ട് രാജ്യങ്ങളുള്‍പ്പെട്ട യൂറേഷ്യന്‍ കൂട്ടായ്മയാണ് ഷാങ്ഹായി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍. കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രതിരോധമന്ത്രിമാരുടെയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെയും സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ മന്ത്രിമാര്‍ താരങ്ങളായത്. നിരവധി അഭിനന്ദനക്കുറിപ്പുകളാണ് ഫോട്ടോ ഷെയര്‍ ചെയ്ത് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറയുന്നത്.

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:

Where Women are honoured - There Divinity blossoms"



