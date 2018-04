ശ്രീനഗര്‍: ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ അനന്ത് നാഗ്, ഷോപിയാന്‍ ജില്ലകളിലെ മൂന്നിടങ്ങളിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ട് സൈനികര്‍ക്ക് വീരമൃത്യു. ഷോപിയാനിലെ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ പങ്കെടുത്ത സൈനികരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.

സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി എസ് പി വൈദ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. മൂന്നിടങ്ങളിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടില്‍ ആകെ എട്ട് ഭീകരരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഏഴ് ഭീകരന്മാരെയാണ് ഷോപിയാനില്‍ സൈന്യം വധിച്ചത്. മറ്റൊരു ഭീകരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അനന്ത്‌നാഗിലാണ്. ഇവര്‍ ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദ്ദീനിലും ലഷ്‌കറെ ത്വയ്ബയിലും ഉള്‍പ്പെട്ടവരാണ്.

രണ്ട് സാധാരണക്കാര്‍ക്കും ആക്രമണത്തില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടമായി. ഇതില്‍ ഒരാള്‍ ദ്രാഗഡില്‍ നിന്നും മറ്റൊരാള്‍ കഛ്ദൂരയില്‍നിന്നുമുള്ളവരാണ്.

25 ഓളം സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് പെല്ലറ്റു കൊണ്ട് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്. ആറുപേര്‍ക്ക് ബുള്ളറ്റു കൊണ്ടും പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളതായി വൈദ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. രണ്ടിടങ്ങളില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ അവസാനിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ഇടമായ കഛ്ദൂരയില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ മൂന്നിടങ്ങളിലും ഒരുമിച്ചാണ് സൈന്യം ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്. ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഇത്. ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ്, സി ആര്‍ പി എഫ്, സൈന്യം എന്നിവര്‍ സംയുക്തമായാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.

We caught one terrorist alive and one was killed, in Anantnag. Two army jawans lost their lives in the ongoing operation. Few J&K police, CRPF, and Army personnel have suffered injuries: SP Vaid, DGP, J&K on encounters in J&K's Anantnag & Shopian pic.twitter.com/p0BoyFrYGr