ന്യൂഡല്‍ഹി: അരുണാലില്‍ ചൈനീസ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ തകര്‍ന്നുവീണ വ്യോമസേനാ വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും മരിച്ചതായി വ്യോമസേനയുടെ സ്ഥിരീകരണം. മലയാളിയായ ഫ്‌ളൈറ്റ് ലഫ്റ്റ്‌നന്റ്‌ അച്ചുദേവും ഉത്തര്‍പ്രേദശുകാരനായ സ്‌ക്വാഡ്രന്‍ ലീഡര്‍ ദിവേഷ് പങ്കജുമാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

Both pilots of Su-30 aircraft which crashed approx 60 Km from Tezpur Airbase on 23 May died in crash. Court of Inquiry already ordered pic.twitter.com/dflOF3z30s