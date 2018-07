ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയ്ക്കു സമീപം രണ്ടു കെട്ടിടങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നുവീണു.

ഷാബെരി ഗ്രാമത്തിലെ നിര്‍മാണത്തിലിരുന്ന ആറുനില കെട്ടിടം, സമീപത്തെ നാലുനില കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞുവീണാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് എന്‍ ഡി ടി വി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ ദേശീയ ദുരന്തപ്രതികരണ സേന രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം.

നാലുനില കെട്ടിടത്തില്‍ 18 കുടുംബങ്ങള്‍ താമസിച്ചിരുന്നതായാണ് സൂചന. നിരവധിയാളുകള്‍ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായും പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

