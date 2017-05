ന്യൂഡല്‍ഹി: മോശം പരാമര്‍ശങ്ങളുടെ പേരില്‍ ബോളിവുഡ് ഗായകന്‍ അഭിജിത് ഭട്ടാചാര്യയുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായി സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവര്‍ക്കെതിരായി മോശം ട്വീറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് ട്വിറ്റര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചത്. അരുന്ധതി റോയിക്കെതിരായി ബിജെപി എംപി പരേഷ് റാവല്‍ നടത്തിയ ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ട്വിറ്റര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ജെഎന്‍യു വിദ്യാര്‍ഥി നേതാവ് ഷഹല റാഷിദിനെക്കുറിച്ച് മോശം പരാമര്‍ശം നടത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിജിത്തിനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ബിജെപി നേതാവ് ഉള്‍പ്പെട്ട സെക്‌സ് റാക്ക് പിടിയിലായത് സംബന്ധിച്ച് ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റിട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഷഹല റാഷിദിനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തില്‍ അഭിജീത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇതിനെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ വിമര്‍ശമുയര്‍ന്നിരുന്നു. അഭിജീതിന്റെ ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതായും അക്കൗണ്ട് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഷഹല റാഷിദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

Sincere thanks to everyone for the support. Abhijit had to delete his tweet.

His Twitter account has also been suspended. :)