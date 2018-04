അഗര്‍ത്തല: പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍നിന്നുള്ള ബി ജെ പി നേതാവിന് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നല്‍കണമെന്ന അഭ്യര്‍ഥനയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് ദേബിന് കത്തെഴുതിയ ത്രിപുര ഗവര്‍ണര്‍ തഥാഗത റോയി വിവാദത്തില്‍. ബി ജെ പിയില്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്ന സര്‍വദമന്‍ റേയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് തഥാഗത റേ ബിപ്ലബ് കുമാറിന് കത്തെഴുതിയത്. ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

photo courtesy: Hindustan Times

മാര്‍ച്ച് പതിനാലാണ് കത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടായ സര്‍വദമന്‍ റേ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും തഥാഗത റേ കത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

ഗവര്‍ണറുടെ നീക്കം മുമ്പു നടന്നിട്ടില്ലാത്തതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷമായ സി പി എം ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മാര്‍ച്ച് 23ന് കത്ത് കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് സൂചന. ബിപ്ലബ് ദേബിന്റെ ഓഫീസര്‍ ഓണ്‍ സ്‌പെഷല്‍ ഡ്യൂട്ടി സഞ്ജയ് മിശ്ര വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

തന്റെ ഓഫീസ് മൂന്നുദിവസമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും അവിടെനിന്ന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് പ്രതികരിക്കാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായി തനിക്ക് കത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് ഗവര്‍ണറുടെ സെക്രട്ടറി സമര്‍ജിത് ഭൗമിക്കും പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ താന്‍ എഴുതിയ കത്താണിതെന്ന് ശനിയാഴ്ച രാത്രി തഥാഗത റേ ട്വിറ്ററില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതൊരു രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള കത്തല്ല. സത്യസന്ധമായ ഉദ്ദേശത്തോടെയുള്ള സാധാരണകത്താണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

