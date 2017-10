ന്യൂഡല്‍ഹി: വിവാദ പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്താറുള്ള ത്രിപുര ഗവര്‍ണര്‍ തഥാഗത റോയ് സമാന പരാമര്‍ശവുമായി വീണ്ടും രംഗത്ത്. മുസ്ലീം പള്ളികളില്‍നിന്നുള്ള ബാങ്കുവിളിയെയും പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന ശബ്ദത്തെയും താരതമ്യംചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റ് ആണ് വിവാദമുയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.

എല്ലാ ദീപാവലി കാലത്തും പടക്കംപൊട്ടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വര്‍ഷത്തില്‍ ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് പടക്കം പൊട്ടിക്കാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ പുലര്‍ച്ചെ 4.30-ന് ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ ബാങ്കുവിളിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഈ ശബ്ദമലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിശ്ശബ്ദത വല്ലാതെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. ഉച്ചഭാഷിണിയെക്കുറിച്ച് ഖുറാനിലോ ഏതെങ്കിലും ഹദീസിലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും തഥാഗത റോയ് പറയുന്നു.

പശ്ചിമബംഗാളില്‍ ദീപാവലി ദിവസം രാത്രി 10 മുതല്‍ പുലര്‍ച്ചെ ആറുമണിവരെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വിമര്‍ശനവുമായി ത്രിപുര ഗവര്‍ണര്‍ തഥാഗത റോയ് രംഗത്തെത്തിയത്.

ദീപാവലി കാലത്ത് ഡല്‍ഹിയില്‍ അന്തരീക്ഷ മലീനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദീപാവലി കാലത്ത് പടക്കങ്ങള്‍ക്ക് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയ്ക്കെതിരെയും തഥാഗത റോയ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ പടക്കങ്ങള്‍ക്കാണ് നിരോധനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നാളെ ആരെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളുടെ ശവസംസ്‌കാരത്തിനെതിരെയും ഹര്‍ജി കൊടുത്തേക്കാം- എന്നായിരുന്നു അടുത്തിടെ തഥാഗത റോയ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്. ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതില്‍ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസി എന്ന നിലയില്‍ തനിക്ക് അതിയായ അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാവായിരുന്ന തഥാഗത റോയ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നടത്തുന്ന അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളുടെ പേരില്‍ മുന്‍പും വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്‍പ് റോഹിംഗ്യ അഭയാര്‍ഥികളെ 'മാലിന്യം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കടുത്ത വിര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.

Every Diwali fights start over noise pollution from crackers. A few days in a year. But no fight about Azaan over loudspeakers at 4.30 AM!

Actually this silence of the 'secular' crowd over noise pollution by Azaan perplexes me. Loudspkrs are not prescribed in Quran or any Haadis