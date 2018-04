ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാഭാരത കാലത്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റും കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളും അടക്കമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാര്‍ ദേബിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് പിന്തുണയുമായി ത്രിപുര ഗവര്‍ണര്‍ തഥാഗത റോയ്. 'ദിവ്യദൃഷ്ടി', 'പുഷ്പക രഥം' തുടങ്ങി പുരാണേതിഹാസങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളി ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തഥാഗത റോയിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനം.

'പൗരാണിക കാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാന്ദര്‍ഭികമായ നിരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാര്‍ ദേബ് നടത്തിയത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളോ ആദിമാതൃകകളോ ഇല്ലാതെ 'ദിവ്യദൃഷ്ടി', 'പുഷ്പക രഥം' തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ല'- തഥാഗത റോയ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിപ്ലബ് ദേബ് നടത്തിയ അഭിപ്രായപ്രകടനം വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാസങ്ങള്‍ക്കും ഇടയാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്തുണയുമായി ഗവര്‍ണര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ശില്‍പശാലയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് മഹാഭാരതകാലത്തുതന്നെ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റും കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമുള്‍പ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബിപ്ലവ് കുമാര്‍ ദേബ് അവകാശവാദം നടത്തിയത്. അമേരിക്കയിലും മറ്റ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്റര്‍നെറ്റ് എത്തുന്നതിനേക്കാള്‍ ആയിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പേ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Tripura Chief Minister’s observations about the happenings of the Puranic period are topical. It is virtually impossible to conceive of devices like ‘Divya drishti’,Pushpaka Ratha’,etc without some kind of prototype and study thereon