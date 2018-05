ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലും കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയിലും ഉള്‍പ്പെടെ ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ നേരിയ തോതില്‍ ഭൂചലനം. ഏതാനും സെക്കന്‍ഡുകളാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്.

ഇന്നുച്ചയ്ക്കു ശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍-തജിക്കിസ്ഥാന്‍- പാകിസ്താന്‍ മേഖലയില്‍ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 6.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ ഭൂചലനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ നേരിയതോതില്‍ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്.

Earthquake of magnitude 6.2 hit Afghanistan-Tajikistan-Pakistan region: USGS; light tremors were felt in parts of northern India, including Delhi & Kashmir.

അതേസമയം ഡല്‍ഹിയിലും പരിസരപ്രദേശത്തും കാലാവസ്ഥയില്‍ വ്യതിയാനമുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഝജ്ജാര്‍, റോഹ്തക്, ഭിവാനി, ഹോഡല്‍, പല്‍വാല്‍ മേഖലകളില്‍ തൊട്ടടുത്ത മണിക്കൂറില്‍ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയുമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

National capital witnesses sudden change of weather, IMD has predicted that strong winds and rains are expected to hit #Delhi & nearby areas of Jhajjar, Rohtak, Bhiwani, Hodal & Palwal in the next few hours. Visuals from India Gate. pic.twitter.com/25pZXS8xUg