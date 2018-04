ഭുവനേശ്വര്‍: ബ്രേക്കിടാന്‍ വിട്ടുപോയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് എഞ്ചിനില്ലാതെ ട്രെയിന്‍ യാത്രക്കാരുമായി ഓടിയത് പത്ത് കിലോമീറ്റര്‍. വന്‍ അപകടത്തില്‍ നിന്ന് യാത്രക്കാരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്. ഒഡീഷയിലെ തിത്‌ലാഗഢില്‍ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം.

അഹമ്മദാബാദ്-പുരി എക്‌സ്പ്രസാണ് എഞ്ചിനില്ലാതെ പത്ത് കിലോമീറ്റര്‍ ഓടിയത്. ബോഗികളില്‍ നിന്ന് എഞ്ചിന്‍ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് സ്‌കിഡ് ബ്രേക്ക് ഇടാന്‍ വിട്ടുപോയതാണ് ട്രെയിന്‍ സ്വയംനീങ്ങാന്‍ കാരണമായത്.

അപ്രതീക്ഷിതമായി ട്രെയിന്‍ നീങ്ങിയതോടെ ജീവനക്കാര്‍ ട്രാക്കില്‍ കല്ലിട്ട് നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം നീങ്ങിയതിന് ശേഷം ട്രെയിന്‍ സ്വയം നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

യാത്രക്കാരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്നും ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ലെന്നും റെയില്‍വെ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇറക്കമുള്ള പ്രദേശമായതിനാലാണ് ട്രെയിന്‍ അത്രയും ദൂരം സ്വയം നീങ്ങാന്‍ കാരണമായതെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ ഷണ്ടിങ് ചുമതലയുള്ള രണ്ടു ജീവനക്കാരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Indian Railways shocker: Ahmedabad-Puri express train moves on track without engine for 10 KM. @RailMinIndia @PiyushGoyal pic.twitter.com/2mzS9R8rNO