റായ്ഗഡ്/ ഒഡീഷ: കനത്ത മഴയില്‍ ഒഡീഷയുടെ പലഭാഗവും വെളളം കയറിയ നിലയിലാണ്. പല ജില്ലകളിലും ദൈനംദിനജീവിതം താറുമാറായ അവസ്ഥയാണുളളത്. അതിനിടയില്‍ വെള്ളപ്പാച്ചിലില്‍ മുങ്ങിയ റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ ഭുവനേശ്വര്‍-ജഗദല്‍പുര്‍ ഹിരാഖണ്ഡ് എക്‌സ്പ്രസ് കുടുങ്ങി.

#WATCH Bhubaneswar-Jagdalpur Hirakhand Express gets stuck after rail tracks were submerged near a station in Rayagada district following heavy rain in the region. #Odisha (Source:Mobile footage) pic.twitter.com/uVUgrYUpd4