ഭുവനേശ്വര്‍: ജഗ്ദല്‍പുര്‍ - ഭുവനേശ്വര്‍ ഹിരാഖണ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (18448) ഒഡീഷ-ആന്ധ്ര അതിര്‍ത്തിയിലെ കുനേരു സ്റ്റേഷന് സമീപം പാളംതെറ്റിയുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 23 ആയി ഔദ്യോഗികമായി 12 പേര്‍ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 50 ഓളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു

എഞ്ചിനും ഏഴ് കോച്ചുകളുമാണ് പാളം തെറ്റിയത്. എന്‍ജിന് പുറമെ ലഗേജ് വാന്‍, രണ്ട് ജനറല്‍ കോച്ചുകള്‍, രണ്ട് സ്ലീപ്പര്‍ കോച്ചുകള്‍, ഒരു എ.സി ത്രീടയര്‍ കോച്ച്, ഒരു എ.സി ടൂ ടയര്‍ കോച്ച്, എന്നിവയാണ് പാളംതെറ്റിയതെന്ന് ഈസ്റ്റ്കോസ്റ്റ് റെയില്‍വെ പി.ആര്‍.ഒ ജെ.പി മിശ്ര പറഞ്ഞു.

ചത്തീസ്ഗഢിലെ ജഗദല്‍പൂരില്‍ നിന്ന് ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് വരുകയായിരുന്ന ട്രെയിനാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെ അപകടത്തില്‍ പെട്ടത്. രാത്രി 10.40ന് ഒഡീഷ്യയിലെ രായഗഡ് പിന്നിട്ട ട്രെയിന്‍ ജിമിഡിപേട്ടയ്ക്കും കുനേരു സ്റ്റേഷനും മധ്യേയാണ് പാളം തെറ്റിയത്. ആന്ധ്ര-ഒഡീഷ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്.

അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട കോച്ചുകളില്‍ 100 ഓളം കുടുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. ഇതില്‍ സാരമായി പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി റെയില്‍വേയുടെ നാല് റിലീഫ് വാനുകള്‍ സ്ഥലത്തെത്തി.

ഒഡീഷയിലെ രായഗഡയില്‍നിന്ന് 24 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് അപകടം നടന്ന സ്ഥലം.

പ്രഭാതിപുരം, രായഗഡ എന്നിവടങ്ങളിലെ രണ്ട് ആശുപത്രികളിലായാണ് പരിക്കേറ്റവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപകടസ്ഥലത്ത് ഡോക് ടര്‍മാരുടെ സംഘവും എത്തിച്ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തില്‍ പെട്ട ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാര്‍ക്കായി അഞ്ച് ബസ്സുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി

അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഒട്ടേറെ ട്രെയിനുകള്‍ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.

ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പറുകള്‍: 06856 - 223400, 06856 - 223500, 09439741181, 09439741071 (ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍), 07681878777 (എയര്‍ടെല്‍). ഭുവനേശ്വര്‍ സ്റ്റേഷന്‍: 06742543360 ബെഹരാംപുര്‍ സ്റ്റേഷന്‍: 06802229632

Help line nos. at Visakhapatnam RLY NO. 83003, 83005, 83006, BSNL LAND LINE NO. 0891-2746344, 0891-2746330

Help line nos at Vizianagaram , RLY NO. 83331, 83332, 83333, 83334 BSNL LAND LINE: 08922-221202, 08922-221206

Helpline nos at Rayagada:BSNL LAND LINE NO.06856-223400, 06856-223500 BSNL MOBILES 09439741181, 09439741071, AIRTEL 07681878777

#WATCH Visuals from the Hirakhand express derailment site in Kuneru (Vizianagaram, Andhra Pradesh), 23 dead and 36 people injured. pic.twitter.com/7MQrTREsCy — ANI (@ANI_news) 22 January 2017