ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹര്‍ദിക് പട്ടേലിനോട് ഉപമിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവിനെ അപകീര്‍ത്തിപരമായി ചിത്രീകരിച്ച് ബിജെപി ഐടിസെല്‍ തലവന്റെ ട്വീറ്റ്.

സഹോദരി വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റിനേയും അവരുടെ മകളേയും നെഹ്‌റു വാത്സല്യത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ബിജെപി ഐടിസെല്‍ തലവന്‍ അമിത് മാളവ്യ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചത്.

ഗുജറാത്തിലെ പട്ടേല്‍സംവരണ സമരസമിതി നേതാവ് ഹര്‍ദിക് പട്ടേലിന്റേതെന്ന പേരിലുള്ള ലൈംഗിക ദൃശ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നെഹ്‌റുവിന്റെ ഡിഎന്‍എ ഹര്‍ദികില്‍ കൂടുതല്‍ ഉണ്ടെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയുള്ള നെഹ്‌റുവും സഹോദരിയും നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍പ്പെടുത്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. സംഭവം വിവാദമായിട്ടും അമിത് മാളവ്യ തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ നിന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ല.



അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം നില്‍ക്കാന്‍ ഹര്‍ദിക്പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാട്ടീദാര്‍ അനാമത് ആന്ദോളന്‍ സമിതി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹര്‍ദികിന്റെതെന്ന പേരില്‍ ലൈംഗിക ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

എന്നാല്‍ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത് താനല്ലെന്നും ബിജെപിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും ഹര്‍ദിക് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഗാന്ധിനഗറില്‍ നടക്കുന്ന റാലിയില്‍ ബിജെപി നേതാക്കളെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഹര്‍ദിക് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

It seems Hardik has more of Nehru’s DNA, contrary to what @shaktisinhgohil claimed.. pic.twitter.com/YHzvbLOZwU