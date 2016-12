കൊല്‍ക്കത്ത: പൊതുപരിപാടിയില്‍ ദേശീയഗാനത്തിനിടെ എം.എല്‍.എയുടെ ഫോണ്‍ സംസാരം. ബംഗാളിലെ ഹൗറയില്‍ നടന്ന കായികമേളയില്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എ. വൈശാലി ഡാല്‍മിയയാണ് ദേശീയഗാനത്തോട് അനാദരവ് കാട്ടിയത്.

ബേലൂര്‍ പോലീസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്‌ബോള്‍ മേളയിലായിരുന്നു സംഭവം. മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇരു ടീമുകളും മൈതാനത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും തുടര്‍ന്ന് ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്തു. സഹകരണമന്ത്രി അരൂപ് റോയ്, കായികമന്ത്രി ലക്ഷ്മി രത്തന്‍ ശുക്ല, കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖര്‍ സന്നിഹിതരായ വേദി. ഇവരെല്ലാം ദേശീയഗാനം ഒപ്പം ആലപിച്ചു നിന്നപ്പോള്‍, വൈശാലി മാത്രം ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രാദേശിക ചാനലിലൂടെ പുറത്തുവന്ന വീഡിയോ, ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. ഐ.സി.സി. മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജഗ് മോഹന്‍ ഡാല്‍മിയയുടെ മകളായ വൈശാലിക്കെതിരെ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം ഉയര്‍ന്നുവരുന്നു.

#CaughtOnCam: TMC MLA Vaishali Dalmiya talking on phone during the National Anthem at a sport event in Howrah (West Bengal) (18.12.16) pic.twitter.com/O64ZBoBhhm